Anellucci: "Non avrei mai preso Lukaku! Mai stato un bomber da 25 gol all'anno..."

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo” è intervenuto il procuratore sportivo Claudio Anellucci (ex agente di Edinson Cavani): “Top mercato del Napoli? Io cerco sempre di andare con i piedi di piombo. Per me quando si inizia un campionato nuovo bisogna aspettare sempre le prime 12-15 giornate, sia in positivo che in negativo. Pian piano si iniziano a delineare le forze. Ci sono giocatori che iniziano bene e poi hanno una flessione così come il contrario. Sicuramente dopo il campionato devastante dello scorso anno, il Napoli aveva la necessità di partire così forte con un allenatore e un gruppo importante”.

Su Lukaku: “Andrò controcorrente ma è un acquisto che non avrei mai fatto. È un giocatore che non mi piace e non mi fa impazzire. Anche con il dilemma dell’età, ha 31 anni, gli hai fatto un contratto di tre anni e venderlo per evitare una minus valenza non sarà semplice. Poi è chiaro che se dovesse fare tre anni alla grande, chapeau a Conte, Manna e De Laurentiis. Bomber da 25 gol a stagione? Non lo è mai stato. A parte il periodo d’oro all’Inter, ha fatto grandi passaggi a vuoto. Io avrei fatto investimenti diversi su giocatori diversi. Dovbyk? No, io avrei preso David ad occhi chiusi. Avrebbe sostituito in maniera degna Osimhen”.

Su McTominay: “È un giocatore che sposta e fa la differenza. Non so cosa sia passato nella testa dello United per venderlo, visto che non ha neanche necessità. Vendere McTominay è una follia! Per fortuna c’è qualcuno che fa queste cose e sono contento che l’abbia preso il Napoli. Mi viene da sorridere perché stavano per prendere Brescianini, se non salta la trattativa… è tutta un’altra storia”.

Sul miglior colpo della Serie A: “Buongiorno? Non sono d’accordo, è un buon giocatore ma andrei cauto col definirlo il miglior colpo della Serie A. Per me è proprio McTominay il colpo più importante. Koopmeiners? È un colpo da Juventus, è uno che ti dà certezza, qualità, sostanza ma la Juve ha diversi giocatori così. McTominay sposta tanto. Con tutto il rispetto ma se prima Anguissa o Lobotka si facevano male, avevi Demme… adesso hai McTominay!”.