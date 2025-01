Anguissa a Dazn: "Non pensiamo allo Scudetto, è presto!". Poi la dedica a Daniele

Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli in gol oggi contro il Verona, ha parlato al termine del match ai microfoni di Dazn.

Quanta forza vi ha dato la dedica a Daniele? "E' sempre stato un ragazzo coraggioso, ci siamo detti che per lui dovevamo provare a vincere tutte le partite. Siamo contenti di aver vinto per lui".

Non è solo per Conte allora che stai toccando questo livello? "Sì dai, non so che dire".

Impossibile non pensare allo Scudetto? "Non vogliamo pensare a questo, pensiamo a partita dopo partita, vogliamo vincere ogni partita ma è presto per parlare di questo".