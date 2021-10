Anguissa e l'impatto col Napoli: "Ho subito avvertito la fiducia di tutti, è la scelta giusta"

Arrivato in prestito con diritto di riscatto, André-Frank Zambo Anguissa ci ha messo poco a prendersi il Napoli e a guadagnarsi il posto da titolare. A Radio Kiss Kiss Napoli, nell'intervista rilasciata oggi, gli è stato chiesto anche del probabile riscatto a fine stagione: "Ho capito subito che Napoli sarebbe stata la scelta giusta per me perché ho avvertito subito la fiducia di tutti, quando è arrivata la proposta non ci ho pensato due volte ad accettare. In questo momento non penso al contratto, mi interessa giocare. Sarà il tempo a dire se meriterò di essere riscattato. Sono felicissimo di essere qui a Napoli, vedremo ciò che accadrà, ma ora penso al campo e a dare il massimo ogni volta che giocherò".