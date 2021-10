Anguissa e la Coppa d'Africa: "Sarà dura lasciare il Napoli, ma qui siamo tutti forti!"

André Frank Zambo Anguissa sarà costretto a lasciare Napoli e il Napoli nel mese di gennaio a causa degli impegni in Coppa d'Africa con il suo Camerun. Nell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex Olympique Marsiglia si è soffermato anche su questo tema:

"E' difficile lasciare i miei compagni a gennaio, lo stesso varrà per gli altri, ma per noi è un onore disputare questa competizione. Ci tengo a sottolineare comunque che il Napoli ha grandissimi calciatori in organico. Sono convinto che grazie alla mentalità e alla forza mentale della squadra si può continuare a vincere perché è la squadra che fa i calciatori, l'importante è la squadra. Sono convinto che senza noi africani il Napoli continuerà a fare la differenza perché ha calciatori forti".