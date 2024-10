ANM, la proposta del dg: "Autisti bus con maglia del Napoli e azzurri sui biglietti, vi immaginate?"

Nel corso de "Il Napoli su Tele Capri", trasmissione in onda su Tele Capri, è intervenuto l'ing. Francesco Favo, direttore generale dell'ANM. "Vi confesso che scattare la foto della squadra nella stazione Chiaia della Linea 6 della Metropolitana", ha detto Favo, "è stata un'iniziativa del Calcio Napoli, ci sono diverse ricorrenze che meritano di essere festeggiate, tra cui i 100 anni del Calcio Napoli e i 2500 anni dalla fondazione della città di Napoli. La fermata Chiaia della Linea 6 è un luogo già storico per i primi insediamenti della città di Napoli, la vecchia Palepoli, le nostre origini sono qui. Sono elementi che il Napoli Calcio vuole legare alla squadra, c'è il direttore del marketing, una persone che vede le aziende della città come simbolo della squadra. Anche perché la città vive un boom turistico, persone che vengono anche per il Napoli, per la partita del Napoli. Diceva un famoso esponente dei trasporti mondiale, che una società è evoluta non quando i poveri possono comprare l'auto, ma quando i ricchi usano i mezzi pubblici. Avere una foto con la squadra di calcio è una cosa meravigliosa.

Per celebrare l'evento il Napoli ci ha regalato una maglietta con scritto dietro ANM. A quel punto ho chiesto alla società di venderle presso gli infopoint dell'ANM, dove oltre a comprare i biglietti delle stazioni dell'arte potremmo anche vendere la maglietta con la scritta ANM. Immaginatevi gli autisti dei pullmann con la maglia del Napoli, sarebbe meraviglioso anche se forse è solo fantasia. Potremmo emettere dei biglietti con le figure della squadra, dei calciatori, sarebbe oltre che iconico anche un'anteprima mondiale. Si dovrebbe fare un accordo con Comune e Calcio Napoli.

Quest'anno abbiamo inaugurato la linea 6, che di fatto collega piazza Municipio con Fuorigrotta, sono arrivato a fare questo mestiere che il Napoli vinceva il terzo scudetto, sarei felice di vincere anche il quarto e saremo pronti a gestire un afflusso di persone ancora più importante. Come squadra sono venuti in maniera molto riservata, perché volevano evitare spoiler dell'evento di qualsiasi tipo, per il marketing è molto importante, ci hanno chiesto di non fare foto o video, di non mandare messaggi. Nel pomeriggio del 23 ottobre sono entrati con dei pullmann da Fuorigrotta in maniera riservata, non dalla stazione ma dall'officina, c'è stato anche l'aiuto delle forze dell'ordine che ringrazio".