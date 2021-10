Antognoni alla Rai: "Italiano gioca troppo offensivo. Insigne? Spalletti ha fatto bene"

Giancarlo Antognoni, ospite della Domenica Sportiva, ha parlato di Serie A, soffermandosi anche sulla gara del Franchi: "Milan? Non solo Tonali, anche altri giocatori stanno rendendo oltre le previsioni. La squadra sta andando bene e Pioli è molto bravo, lo conosco dai tempi della Fiorentina. Non so se il rientro di Ibra può creargli qualche problema però. Mani di Messias? È successa la stessa cosa l’anno scorso in Juventus-Fiorentina: German Pezzella toccò di braccio e poi petto. Fu fischiato rigore ai bianconeri.

Atalanta? Forse Muriel potrebbe cambiare un po’ le sorti di questa squadra. Roma? Può fare il suo bel campionato a ridosso delle prime, ha giocatori molto bravi che arriveranno bene fino alla fine del campionato. Mourinho è sempre positivo anche nelle sconfitte e oggi si è confermato contro l’Empoli.

Spalletti-Insigne? Ha fatto bene a toglierlo, si è coperto perché stava vincendo 2-1. Fiorentina? Mi fa piacere vederla giocare così bene. Italiano è un ottimo allenatore, propositivo, anche se forse l'unico appunto che gli si può fare è che gioca troppo in avanti. Bisognerebbe dirgli che a volte anche il pareggio può servire, non bisogna sempre cercare di vincere. Ma capisco che magari non ha l’esperienza di altri allenatori e comunque ha lavorato molto bene finora".