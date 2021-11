Antonelli: “Mercato? Il Napoli farà poco a gennaio. Forse prenderà un'alternativa a Mario Rui”

Stefano Antonelli, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Finora è emerso che ci sono buonissime possibilità che diventi un torneo ancor più importante e interessante dello scorso anno, con quattro squadre, Milan, Napoli, Inter e Juventus che possono lottare fino in fondo".

Dunque anche la Juve in corsa?

"E' vero che è in ritardo e non esprime un gioco che fa impazzire ma Allegri è comunque abituato a fare di necessità virtù e ha capito che non poteva trovare gioco e risultati, così ha messo dentro una Juve cinica per portare a casa punti. Il distacco è significativo ma la Juve come fai a non metterla in corsa?"

Su Pioli cosa si sente di aggiungere?

"Ha portato e dà consapevolezza e serenità. Abile nella gestione di Ibra ma anche di Giroud altro giocatore abituato a grandi platee. Ha avuto tanta pazienza nell'aspettare Tonali facendolo progredire. In più vedo che la società ha trovato un suo equilibrio specifico. Massara è un dirigente di grande spessore tecnico e Maldini oltre alle sue competenze sa anche rappresentare al meglio il Milan. Prima del lockdown lo stesso Maldini e Pioli erano in discussione e se quel trend fosse continuato e non ci fosse stata pazienza oggi saremmo forse a parlare di un altro Milan".

Spalletti invece come lo vede?

"E' sempre lui, chiaramente come per ogni allenatore è importante anche il contesto societario e l'ambiente. Conosco Luciano da 22 anni, l'ho frequentato in tutte le sue esperienze e come allenatore e insegnante di calcio è ai primi tre posti".

Le delusioni quali sono state?

"Io dico che il Bologna finora è stato discontinuo: ha un ottimo allenatore e un buon organico ma ha iniziato soffrendo e alterna buone prestazioni ad altre meno. Il Cagliari non riesco a vederlo lì, nè con Semplici tanto meno con Mazzarri. L'organico è di primo livello ma c'è un trend simile all'anno scorso quando poi servì una rincorsa clamorosa".

L'allenatore rivelazione?

"Dico Italiano senza dubbio. Mi piace il suo modo di interpretare il calcio. Ho parlato più volte con lui e mi ha colpito anche come carisma, idee e elasticità, nella capacità cioè di poter adattare il momento alla squadra e all'organico e viceversa".

Il mercato di gennaio come sarà?

"Siamo abituati a dire che sarà un mercato povero, poi ci accorgiamo che non è così e gli affari vengono fatti. Mi aspetto che il Napoli non cambi molto, forse prenderà un terzino sinistro che sia un'alternativa a Mario Rui. La Roma qualcosa farà sulla fascia destra in difesa e con l'uscita di Borja Mayoral interverrà davanti".