Arnautovic carica l'Inter: "Puntiamo al Triplete? Certamente"

"Sono in un ottimo periodo di forma e sì, io sono sempre pronto per aiutare l'Inter che è la mia squadra del cuore".

Nonostante una grande sventagliata per Alaba che ha portato al gol di Gregoritsch contro la Serbia, nella sfida pareggiata 1-1 ieri sera dall'Austria ha stupito la reazione dell'attaccante dell'Inter, Marko Arnautovic, che non ha preso parte ai festeggiamenti con i compagni di squadra, rimanendo fermo sul posto. Dopo la partita, il capitano della Nazionale allenata da Ralf Rangnick ha spiegato il motivo nella mixed zone dello stadio Happel: "Ho avuto improvvisamente paura, mi sono sentito male e frastornato, forse a causa del dolore fortissimo che avevo al ginocchio in precedenza".

In esclusiva a Sportmediaset, inoltre, Arnautovic si è concentrato sul tema Inter: "Sono in un ottimo periodo di forma e sì, io sono sempre pronto per aiutare l'Inter che è la mia squadra del cuore. Replicare il Triplete? Io l'ho già detto, il Triplete l'ho vinto da tifoso, sarei bugiardo a dire il contrario: adesso sono un giocatore vero, gioco un po' di più e cerco di dare tutto per l'Inter. Se puntiamo a vincere tutte e quattro le competizioni che affronteremo? Certamente, certamente", le parole a Sportmediaset dopo la sfida tra Austria e Serbia.