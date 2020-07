Aronica: "Nel Napoli di Gattuso c'è lo stesso spirito garibaldino che avevamo con Mazzarri"

Salvatore Aronica, ex difensore azzurro, ha parlato del momento del Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Riconosco lo spirito garibaldino, la voglia di non mollare e lavorare sempre sullo stesso obiettivo. Sono tutte caratteristiche che rispecchiavano anche il Napoli di Mazzarri. Moduli e modi di giocare diversi, ma rivedo molte somiglianze con quella squadra. Barcellona? Il Napoli ha abituato a imprese che alla vigilia non ci si aspettava. Credo che sognare non costi nulla, il Napoli può provarci anche perché quello è l'ultimo obiettivo della stagione".