Aronica rivela: "Sapevo del no di Mazzarri al Napoli a stagione in corso”

“Negli ultimi mesi sono stato a stretto contatto con Mazzarri, sapevo che avrebbe detto di no al Napoli a stagione in corso“. L’ha detto oggi Salvatore Aronica ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona‘, confermando gli approcci tra De Laurentis e l’ex allenatore del Torino per l’eventuale sostituzione di Gattuso a campionato iniziato. “Ho allenato il Savoia (Serie D) sino a poche settimane fa, sentivo Mazzarri per farmi dare qualche consiglio. Mi ha detto di aver ricevuto diverse offerte a stagione in corso dall’Italia e dall’estero. Però mi ha detto anche di voler iniziare un progetto da inizio stagione. Non sarebbe mai tornato a Napoli in questa situazione. Mazzarri nutre troppo rispetto per la città e la squadra. È tutta la stagione che va così, sembra che i calciatori del Napoli entrino in campo distratti e svogliati. Il gol del 3-3 nel finale della gara contro il Sassuolo è stato l’ennesimo campanello d’allarme. Mancano i leader come Reina, Hamsik, Lavezzi e Cannavaro. Sfoghi come quello di Insigne a Reggio Emilia non vanno fatti in campo. I panni sporchi si lavano in famiglia“.