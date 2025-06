Arteta celebra De Bruyne: “Mai visto nessuno con la sua precisione ad alta velocità”

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK dell'addio alla Premier League di Kevin De Bruyne: "Non ho mai visto un giocatore così, un giocatore che riesce ad avere quella precisione ad alta velocità. E’ capace di correre 34km/h e lanciarla a 30 metri tra due avversari, mettendola in un punto perfetto. Non ho mai visto nessun altro farlo con quella velocità”.

Commenti entusiasti anche dell'attaccante Saka: “E’ uno dei migliori giocatori della storia della Premier League. Penso proprio che il campionato sentirà la sua mancanza”.