Ndoye più vicino! Romano: "Accordo ormai raggiunto col giocatore, c'è l'ok di Conte"

"Il Napoli sta procedendo nei colloqui per l'ingaggio di Dan Ndoye e le condizioni personali sono ormai quasi concordate. Sono in corso i colloqui con il Bologna, c'è l'ok di Conte già dal mese scorso". Lo scrive il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano su X. Ndoye del Bologna è dunque in pole come esterno per la prossima stagione.

Ieri incontro a Roma con gli agenti. Prossime ore decisive. Ndoye, anni 24, 8 gol nell'ultimo campionato, è uno dei preferiti sulle corsie laterali per la sua capacità di fare la doppia fase e di aiutare la squadra anche in fase passiva. Un esterno completo per cui il Napoli ora ha tutta l'intenzione di accelerare. Conte aspetta rinforzi sulle corsie laterali già per Dimaro.