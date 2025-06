Tosto sicuro: "Gattuso ci porta ai Mondiali e ci farà innamorare di nuovo dell'Italia"

Vittorio Tosto, agente di calciatori ed ex difensore azzurro negli anni duemila, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gattuso? Non si poteva fare scelta migliore in questo momento di grandissima difficoltà. C’è bisogno di aiuto per salvare il passato glorioso della nostra nazionale. Ora ci giochiamo tanto, Gattuso può essere la carta che potrebbe chiudere questo puzzle e mettere fine ai tanti errori che facciamo dal 1990 in poi.

Gattuso è uno dei pochi credibili nel mondo del calcio, è amato da tutte le tifoserie a parte una fetta di quella dell’Inter. E’ partito dai campi di periferia ed è arrivato ad alzare la coppa del mondo. Rino è un genio del calcio, non avendo qualità innate è riuscito a raggiungere risultati impensabili. Gattuso ci porterà al Mondiale e ci farà tornare ad innamorare della patria, lui è capace di tutto ciò”.