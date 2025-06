Corbo: "Prima plusvalenze, ora ADL ha capito una cosa importante"

“Il Napoli ha vinto il campionato in maniera un po' affannata ma in condizioni non facili dati i tanti infortuni. Ora il Napoli ha imparato che il campionato si vince anche con gli "anziani", ma sul taccuino di Manna ci sono anche tanti giovani". Lo ha detto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo a Radio Marte. "Mi sembra che questa campagna acquisti sia stata organizzata molto bene, con il giusto mix tra esperienza ed esplosività. Il Napoli credo sfrutterà la tendenza al 4-3-3 che ha nel DNA da Sarri in poi.

Conte ha cambiato diverse volte per necessità, tornando poi al disegno di partenza. Dopo lo scudetto del 2023 ci fu quasi una lotta tra chi voleva assumersi in esclusiva i meriti dello scudetto, oggi si è capito che i meriti vanno divisi, e soprattutto va riconosciuto alla squadra di essere andata oltre i propri limiti, a Conte di averla saputa guidare e alla società di averla costruita e supportata bene. Prima De Laurentiis comprava giocatori con l'obiettivo delle plusvalenze, oggi ha deciso di prendere giocatori destinati a rimanere per creare insieme un grande ciclo. Lookman è il mio preferito come ala sinistra".