Plastino: "Ndoye lo preferisco a Sancho. Ma il mio preferito è un italiano"

Tanti nomi sul tavolo per il ds Manna. Intervenuto a Radio Marte, il giornalista Michele Plastino ha parlato del mercato del Napoli e dei movimenti del club in questa fase: "C'è tanta differenza tra giocatore anziano e giocatore esperto: l'esperienza conta e l'allenatore deve dosare le forze, cosa che Conte sa fare egregiamente! Nunez e Sancho sono buoni giocatori, starebbero bene in una rosa che è chiamata a fare cose importanti.

Ndoye lo preferisco a Paixao, Zhegrova e Noa Lang. Bella lotta tra Ndoye e Sancho, ma andrei sempre sul calciatore del Bologna, a cui preferisco Lookman, ma il nome che preferisco in assoluto è Chiesa, che salta l'uomo, sa tirare e sarebbe finalmente l'erede giusto di Kvaratskhelia in quella porzione di campo.

Lookman è bravo bravo. Nunez come si integrerebbe con Lukaku? Starebbe all'allenatore cercare l'equilibrio tra i giocatori ma proprio per questo non credo che arrivi lui, penso arriverà Lucca, che sarebbe un'alternativa e in talune circostanze una compagnia per Lukaku, cosa che lo potrebbe onorare”.