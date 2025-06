Brambati: "Ci sarà un investimento top in attacco. Ho sentito una cosa..."

vedi letture

“Credo che il Napoli spenderà una buona somma di denaro sull'esterno, ho sentito dire che serve anche un centrale difensivo, così come va preso anche l'attaccante in funzione di Lukaku che sarà comunque il titolare". A dirlo è stato l’agente Fifa Massimo Brambati a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. "In questo senso come centravanti andrebbe acquistato qualcuno che non alteri gli equilibri interni, cosa essenziale nelle dinamiche di squadra. Tutto questo comporterà che si alzerà all'asticella di competitività all'interno della squadra, che è un fatto positivo. La nuova sfida di Conte sarà la Champions League, nella quale è arrivato due volte ai quarti di finale con Juventus e Chelsea: aver preso Kevin De Bruyne va proprio nella direzione di rafforzarsi per la Champions dove si vuole arrivare almeno agli ottavi per poi giocarsela. Il mercato sarà in funzione in particolar modo della massima competizione europea. In difesa mi piace molto Beukema, è stato visto più volte e credo ci sia una preferenza per lui rispetto agli altri nomi che si fanno nel ruolo. Inoltre vorrei far notare come e quanto crescono i difensori con il lavoro Conte.

Ricordo Chiellini, Bonucci, Barzagli, Skryniar, De Vrij, lo stesso Juan Jesus. Per il modo di giocare di Antonio il centrale difensivo è il perno su cui gioca tutta la squadra, tanto è vero che la difesa del Napoli quest'anno si è laureata la miglior d'Europa. Mi chiedo a che livello potrà arrivare Beukema agli ordini di Conte. Certamente il Napoli ha bisogno di un'ala che abbia molti gol nei piedi, specie dopo l'addio di Kvaratskhelia…Conte non si infastidì tanto per l'addio del georgiano che era scontento e che probabilmente non stava rendendo come gli anni precedenti ma fu soprattutto il mancato arrivo di un sostituto all'altezza nonostante i soldi incassati. Hudson Odoi, Sancho e Ndoye sono tutti profili giusti per il Napoli che verrà”.