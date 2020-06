As, Calemme: "Fabian, ritorno in Spagna da rimandare. Callejon vuole restare"

Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dalla Spagna in virtù della crisi economica mi dicono che Real Madrid e Barcellona vorrebbero rimandare l'affare legato a Fabian Ruiz. Florentino Perez ha già tanti giovani e li valuta sufficienti, mentre il Barcellona sta facendo altre operazioni come Pjanic e Lautaro Martinez, due priorità per i blaugrana. In futuro Fabian vuole tornare in Liga, ma al momento non c'è possibilità. Possibile rinnovo nel corso della prossima stagione. Callejon? A lui piacerebbe un'altra stagione a Napoli".