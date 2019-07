As, Calemme: "James? Gradisce l'Atletico, ma il Napoli resta la sua priorità"

A Napoli tutti chiedono di James Rodriguez, vero oggetto del desiderio della piazza. Ne ha parlato Mirko Calemme, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo AS, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "La certezza è che James voglia venire al Napoli e il fatto che Ancelotti lo ribadisca ad ogni intervista conferma tutto. James s'è promesso al Napoli e c'è l'accordo totale tra il suo agente Jorge Mendes e il presidente De Laurentiis. James, se non si chiude l'accordo tra Napoli e Real Madrid, deve cercarsi un'alternativa e l'unica alternativa gradita è l'Atletico Madrid. All'Atletico ci andrebbe, ma la priorità resta il Napoli. In questa settimana il Real Madrid vuole chiudere la cessione. Non è una manovra di disturbo quella dell'Atletico, Simeone lo vuole davvero".