AS, Garcia: "A Napoli convinti che James arrivi per contatti con Ancelotti, ma lui parla anche con Simeone"

Jorge Garcia, giornalista del portale spagnolo As, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Non so se questo sarà il mese di James a Napoli, quello che sappiamo è che lui non vuole restare con Zidane al Real Madrid. Se va al Napoli o all’Atletico dipenderà da Aurelio De Laurentiis, se lui vorrà ancora prenderlo in prestito allora il calciatore andrà all’Atletico. Se i Colchoneros incassano 40 milioni per Correa allora non sarà un problema versare quel denaro nelle casse del Milan. A Napoli siete sicuri che James arriverà perché ha parlato con Ancelotti, ma noi vi diciamo che ha parlato anche con Simeone”.