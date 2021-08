Ascoli, Sottil: "Che bello sfidare il Napoli! Spalletti geniale, farà bene in azzurro"

Andrea Sottil, allenatore dell'Ascoli, oggi sfiderà il Napoli e si è proiettato alla sfida con un'intervista concessa al Corriere dello Sport: "Siamo felici di affrontare una squadra della caratura del Napoli. E io lo sono ancor di più perché rivedo con piacere un uomo del quale ho una stima immensa, fondata su un rapporto di vecchia data. Spalletti è un allenatore assolutamente geniale, come ha dimostrato nella sua carriera e come, ne sono certo, confermerà a Napoli. Ha un’incredibile leadership e la capacità di entrare nella testa dei suoi calciatori. Ho avuto modo di conoscerlo bene, di confrontarmi con lui e so che, essendo entrambi molto frontali e trasparenti, ci somigliamo".