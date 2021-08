Ascoli, Sottil: "Potevamo pareggiarla, che personalità contro una squadra forte come il Napoli"

Andrea Sottil, allenatore dell'Ascoli, dopo la sconfitta in amichevole contro il Napoli è intervenuto al microfono di Canale 8: "La sconfitta lascia il tempo che trova, ma sono soddisfatto per l'atteggiamento mostrato dalla squadra che ha pensato di poter pareggiare. Non è mancata personalità. Il Napoli è una squadra di gran qualità in tutti i ruoli, ha doppie scelte in ognuno di questi.

Spalletti? L'ho avuto come allenatore e può dare quel tocco in più in termini di genialità, ha sempre idee nuove. Il Napoli in mezzo al campo è forte, possono fare un campionato da protagonisto. Osimhen? E' molto forte, ha tutte le qualità per migliorare e diventare un top player. Può migliorare nei movimenti senza palla".