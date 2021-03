Ass. Borriello: "Maxischermi spenti perché non c'è pubblico. Sui lavori alla copertura...”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Borriello, Assessore allo Sport del Comune di Napoli. “I maxischermi al Maradona sono spenti perché non c'è l'utilità di trasmettere le immagini, visto che non c'è il pubblico. Le immagini sono del Napoli e il Napoli ha deciso di spegnere gli schermi. Noi mettiamo a disposizione gli operatori poi sono loro a decidere se accenderli o spegnerli. Quando torneranno i tifosi, si riaccenderanno anche i maxischermi. Come ho annunciato, abbiamo fatto una delibera per oltre 1 milione e 200mila euro per fare i lavori alla copertura dello stadio Maradona. Spero che un giorno si potranno togliere le coperture ma non è una cosa immediata. Terzo anello? Si potrebbe trovare una sorta di miglioramento per il terzo anello. Alcune idee deve portarle avanti il calcio Napoli".