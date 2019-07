Ass. Borriello: "Vediamo come mettere la scritta 'Napoli' nei distinti! Spogliatoi? Studiati con architetti del club..."

Ciro Borriello, assessore allo sport per il Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dal ventre del San Paolo dove in giornata è stato girato uno sport per tutelare l'impianto di Fuorigrotta: "Gli spogliatoi sono fatti con il Napoli e per questo saranno belli, sono stati studiati con gli architetti del Napoli, per questo saranno conformi alla squadra. Vediamo se riusciremo a mettere la scritta Napoli nei distinti, sarebbe qualcosa di ancora più identitario, già così questo impianto funziona bene".