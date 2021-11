Ass. Cosenza: "L'altra statua sarà interna allo stadio, ora speriamo nel film di Sorrentino"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Edoardo Cosenza, Assessore alla Mobilità del Comune di Napoli: “Un po’ troppa polemica sulle statue? Per me Maradona è talmente famoso e importante che se ne potevano fare 10 o zero e sarebbe stata la stessa cosa. Io vado in Curva B con gli ultras e sono contenti della statua, questo era lo spirito popolare di Diego che era amico anche degli ultimi. L’altra forse sarà interna allo stadio, meno visibile: questa è amata. Chiaramente ora speriamo per il film di Paolo Sorrentino così diventerà famoso anche a Hollywood, sarebbe bello che vincesse gli Oscar".