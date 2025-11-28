Ass. Cosenza: "Regalare il Maradona non esiste proprio! Aperti a venderlo a prezzo di mercato"

Edoardo Cosenza, assessore del Comune di Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Lo stadio è del Comune di Napoli, il comune deve puntare sullo stadio Maradona, uno stadio conosciuto in tutto il mondo. Vogliamo riattivare il terzo anello, sarebbe garantire altri 10mila posti tra curve e distinti, questo ci farebbe fare anche dei lavori sul primo anello.

Il terzo anello non ha problemi sismici per la sua natura dinamica, il terremoto non lo subisce: trasferiva fastidiose vibrazioni ai palazzi vicini, per questo fu chiuso 21 anni fa. Io e il sindaco Manfredi ci siamo attivati e abbiamo trovato alcuni strumenti per ridurre le vibrazioni, siamo tranquilli per la riuscita di questo progetto.

La capienza conta perché sono biglietti in più, il Comune di Napoli incassa più dagli eventi che dalle partite. Lo stadio non si vende direttamente, ci vogliono delle offerte, il Meazza è stato venduto a 198 milioni di euro per abbatterlo. Il Maradona può essere venduto, ma a prezzo di mercato, darlo gratis non esiste proprio e deve essere deciso dal consiglio comunale, non siamo contrari”.