Ballotta: "Napoli e Inter favorite, ma occhio a un club: campionato meraviglioso"

L'ex portiere Marco Ballotta è intervenuto alla Gazzetta di Parma per commentare alcuni temi legati al nostro campionato come la lotta scudetto con il Napoli al momento secondo a -2 alla Roma capolista che sarà rivale domenica sera all'Olimpico.

"Vedo sempre Inter e Napoli sopra a tutte, poi ci sono Milan, Roma, lo stesso Bologna li vicino e il Como che sta facendo meraviglie. È un campionato molto equilibrato, sta già dando indicazioni ma sia davanti che in coda c'è tanto equilibrio. Sarà una bella lotta".