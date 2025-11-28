Di Canio su Neres-Lang: "Giocatori moderni, contento siano protagonisti"

Paolo Di Canio, ex calciatore di Napoli, Lazio, Juventus e West Ham, noto tifoso laziale e ora opinionista tv, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica.

Come sta andando Spalletti?

«Ha restituito fiducia a giocatori chiave. È un grande. È burbero e scostante, ma sensibile. Merita questa opportunità. Ma la rosa è quel che è. Lotterà per la quarta posizione con Roma e Bologna. Nei primi tre posti Inter, Napoli e Milan, vediamo in che ordine».



Da ex Napoli che effetto le ha fatto la vittoria al Maradona nell'anniversario della sua morte?

«Sono cose belle, che incidono sul morale. E sono contento che Conte in Champions abbia schierato Neres e Lang, giocatori moderni. Vedremo cosa farà contro la Roma domenica».