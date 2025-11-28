L'ex Juve Ceravolo: "Conte sa individuare giocatori poi fondamentali"

vedi letture

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Roma.

Questo Napoli, le sembra aver trovato stabilità con il nuovo modulo?

"Conte non deve dimostrare nulla, ha sempre cambiato modulo in base ai giocatori e alle esigenze. Parliamo di una squadra che ha perso elementi importanti come Anguissa ed altri infortunati, e quindi deve adattarsi. Conte lavora ogni giorno, vede tutto ed è in grado di scegliere sempre la soluzione migliore per il campionato e per l'Europa. È una qualità che ha sempre avuto".

Che idea si è fatto quando Conte sbottò dopo la gara di Bologna?

"Io conosco bene Antonio, alla Juventus abbiamo collaborato ed abbiamo dato entrambi grande valore alle prestazioni. Lui non è solo un allenatore da campo, è uno che sa scegliere i giocatori giusti. Ai tempi individuò calciatori che poi sono diventati fondamentali. Dopo tredici anni ci conosciamo bene, così come conosco bene Gian Piero Gasperini, al quale diedi l'opportunità di entrare nei professionisti quando facevo consulenza al Crotone. Sono due tecnici preparati".

Il carattere è la forza e allo stesso tempo il limite di Conte?

"Certo, ma è anche questo che lo rende un grande. Gli allenatori con quel carattere tengono sempre il gruppo sul pezzo. La forza di Antonio è non mollare mai, neanche negli allenamenti. È uno che stimola continuamente i giocatori e lo stesso vale per Gasperini. Vivono di calcio, non solo per la partita ma per tutto ciò che ci sta intorno".