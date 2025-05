Ass. De Iesu: "Bus scoperto sul Lungomare? Interessa, ma bisogna individuare circuito"

vedi letture

Nel corso di 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonio De Iesu, Assessore alla legalità del Comune di Napoli ed ex Questore di Napoli: "Ieri c’è stata la riunione in Prefettura tra Prefetto, Sindaco il presidente De Laurentiis. C’è stato un approccio strategico a tutte le opzioni. Il Prefetto insieme al Sindaco hanno condiviso l’idea di fare una pianificazione sugli scenari sostenibili, partendo dalla partita di Parma e del pullman o più pullman scoperti. Bisogna tutelare la sicurezza delle persone e anche dal punto di vista dell’ordine pubblico. Il sindaco quest’anno ha fortemente voluto e sostenuto la possibilità di uno o due pullman scoperti, si tratta di individuare il percorso più adeguato per garantire la sicurezza dei cittadini e la sicurezza pubblica.

Pullman sul lungomare? Il segmento che interesserà il lungomare c’è sicuramente, ma bisogna valutare se fare un percorso di andata e ritorno sulla stessa tratta potrebbe avere delle controindicazioni. Bisogna individuare un circuito di partenza e di arrivo, questo è il tema più delicato. Individuare un percorso che si adatti a quelle che sono le esigenze di sicurezza pubblica e urbana”.