Terzo anello Maradona, ass. Ferrante: "Passi in avanti, lavori a carico del Comune"

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli della riapertura del terzo anello del Maradona “Credo che sia stato fatto il passo in avanti fondamentale da parte del Comune, è stata portata sul tavolo la progettazione della riapertura del terzo anello effettuando interventi che possano sostenere l’apertura ed evitare problemi non solo allo stadio ma anche ai palazzi circostanti. Questi lavori dovrebbero essere a carico del Comune, potendo ampliare i posti disponibili, poi dovrebbe toccare al Calcio Napoli immaginare quali siano gli altri lavori necessari per competere per gli Europei 2032. Siamo agli sgoccioli, anche il Ministro dello Sport, che a breve nominerà a subcommissari i vari sindaci, vuole fortemente Napoli tra le città che ospiteranno gli Europei. Immagino che tocchi solo alla società il tempo di valutare il progetto fatto dal Comune e immaginare quale possa essere il proprio contributo.

Quando potrebbero partire i lavori? Credo proprio presto, il 2026 è la data ultima per presentare il progetto definitivo di riqualificazione, quindi potrebbero iniziare entro inizio del 2027. La UEFA vuole entro dicembre 2026 il progetto definitivo di riqualificazione, se no non si può partecipare agli Europei.

Napoli ospiterà la gara inaugurare degli Europei di Pallavolo: “E’ stato un grande risultato che il Sindaco è riuscito a portare a casa, è stata molto complessa la strada per arrivarci. Sarà un’iniziativa bellissima, immaginate un campo di pallavolo con la Nazionale che gioca a Piazza Plebiscito. Sarà un’ennesima festa e quella inaugurare di Napoli capitale dello sport. Siamo grati alla Federazione che ha individuato questa piazza per inaugurare gli Europei.

Un milione di euro per interventi di manutenzione e della valorizzazione degli impianti sportivi della città: “Sono molta contenta, anche questa è stata una battaglia portata avanti da me e dal Sindaco. Abbiamo deciso di stanziare questo milione di euro da dividere tra le 10 municipalità. Ciascuna municipalità ha individuato delle strutture che sono o palestre scolastiche da riqualificare o campetti abbandonati da restituire alla città”.