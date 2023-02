Ass. Ferrante: “Museo Maradona? Lavoriamo in quella direzione”

"Oggi la città di Napoli – ha proseguito – è lanciata in Turismo e Cultura, candidata a Capitale Europea dello Sport 2026 e sarà una grande attrazione".





“Sono molto scaramantica, ma la cosa importante è seguire i ragazzi in religioso silenzio. Hanno raggiunto consapevolezza importante in questi ultimi mesi e va dato merito all’allenatore perché ognuno veniva da un’esperienza diversa e ha dato loro una giusta ispirazione e una giusta forza”. Lo ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Napoli e grande tifosa degli azzurri, Emanuela Ferrante nel suo intervento - a sorpresa per la verità – a 'Club Napoli Night' in onda su Teleclub Italia dalla “Pizzeria al 22”.

“Abbiamo visto cosa siamo stati capaci di fare nell’anniversario della morte di Maradona e ciò che abbiamo fatto quando abbiamo vinto i due scudetti. Oggi la città di Napoli – ha proseguito – è lanciata in Turismo e Cultura, candidata a Capitale Europea dello Sport 2026 e sarà una grande attrazione.