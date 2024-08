Atalanta, Brescianini MVP: “Settimana movimentata, forse era proprio nel destino”

Marco Brescianini era ad un passo dal diventare un nuovo centrocampista del Napoli, ma dopo le visite mediche sostenute col club azzurro e il mancato accordo tra il club di De Laurentiis e il Frosinone è diventato un nuovo giocatore dell’Atalanta.

All’esordio con i bergamaschi, il classe 2000 è stato subito protagonista con una doppietta nel 4-0 di Lecce che gli è valso anche il titolo di man of the match della gara vinta contro i salentini. Al termine della sfida Brescianini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “L'esordio è stato perfetto, l'ho sempre sognato e desiderato così. Quasi non me lo immaginavo ma sono molto contento della partita che abbiamo fatto, i nostri tifosi ci hanno sostenuti sempre e questo ci gasava. Adesso abbiamo un'altra settimana per lavorare, devo imparare ancor di più i movimenti che mi chiede il mister".

Sul mancato trasferimento al Napoli: "Forse era proprio nel destino, sono nato a Calcinate (provincia di Bergamo, ndr.). È stata una settimana abbastanza movimentata, ma sono contentissimo di stare qua e di vestire questa maglia. Spero di ripagare la fiducia della società e di tutta la gente che mi sostiene".