Atalanta, De Roon in conferenza: "Il gol all'inizio ci ha aiutati. Conte ha ragione, noi insieme da anni"

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro il Napoli al Maradona: "Risultato più importante contro la squadra più forte che abbiamo incontrato finora. Il primo gol ci ha aiutato a trovare gli spazi. Abbiamo attaccanti come De Ketelaere e Lookman che sanno colpire e far male".

Conte ha detto che siete più forti e strutturati del Napoli. "Ha ragione sul fatto che è appena arrivato, noi giochiamo insieme da anni. Noi non abbiamo mai giocato per vincere lo scudetto, dobbiamo essere umili perché in passato siamo arrivati lontano dal primo posto.

Vittoria col minimo sforzo? "Non credo, il Napoli ha attaccato e noi abbiamo difeso bene. Forse abbiamo gestito un po’ di più la gara nel secondo tempo. È un orgoglio, un onore fare così tante presenze con la maglia dell’Atalanta.

Hai schernato tutta la partita Gilmour. "E' Pasalic ad aver giocato su Gilmour, io insieme a Djimsiti scalavo su Kvaratskhelia e McTominay. Abbiamo giocatori davanti che possono decidere le partite, De Ketelaere ha dribblato un paio di uomini e poi Lookman ha fatto un grande gol. L'andare subito in vantaggio ci ha aiutato, così potevamo raddoppiare Kvara e Politano”.