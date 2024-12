Atalanta, De Roon: "Noi favoriti? Siamo lì, ma per me l'Inter è la più forte"

La forza dell'Atalanta è sempre stata l'umiltà e oggi essere umili è più difficile. "Sì, certo" ammette Marten de Roon, centrocampista olandese che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport prova ad inquadrare gli obiettivi stagionali dell'Atalanta dopo il grande avvio di stagione: "Ci chiedono se giochiamo per lo scudetto: noi quella parola non la diciamo, ma è difficile negare che sei li e usi cliché tipo: 'È ancora lunga...'. Ma arriverà un momento in cui dovremo dire: ecco i nostri obiettivi. Ancora no: io vedo ancora l'Inter come la più forte".

Ha mai dovuto rimettere i piedi per terra a un compagno?

"Dubito servirà: ci pensa il mister... A Cagliari abbiamo vinto e ci ha detto solo: non è questo il livello che dobbiamo mostrare, per arrivare in alto".

Una cosa in cui Gasperini è cambiato?

"Forse, almeno ogni tanto, lo vedo godere di più di quel che facciamo. La nuvoletta, se fosse un fumetto: 'Mamma mia, cosa stiamo facendo'".