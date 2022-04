Atalanta, de Roon: "Peccato aver perso col Napoli, abbiamo dominato"

"Abbiamo riaperto la gara con il mio gol, poi purtroppo è arrivata un po' di stanchezza, altrimenti avremmo segnato anche il secondo gol".

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, intervistato dal canale ufficiale della Dea, ha commentato il ko subito in casa con il Napoli: "Dobbiamo subito pensare alla prossima partita, però resta il rammarico per il ko con il Napoli. Abbiamo dominato, abbiamo dato il massimo. Prima del rigore abbiamo avuto qualche occasione per segnare, poi quando vai in svantaggio diventa tutto difficile. Il 2-0 prima dell'intervallo è pesante. Abbiamo riaperto la gara con il mio gol, poi purtroppo è arrivata un po' di stanchezza, altrimenti avremmo segnato anche il secondo gol. Il terzo gol? Non dobbiamo mai prendere un gol così, in contropiede".

Il rigore non dato? "Secondo noi la gamba di Muriel era davanti, l'arbitro ci ha detto che Luis aveva toccato prima Anguissa. Poi il VAR ha confermato che non era rigore".

La squadra forse pensava già alla gara con il Lipsia? "No, non credo. Se avessimo giocato male avrei detto di sì, ma visto come abbiamo giocato, mettendo tutto in campo, non credo che la testa fosse già lì. Giocando così possiamo fare gol e risultato contro il Lipsia".