Atalanta, Gasperini: "Cosa ho detto a Ronaldo? Vai a quel paese!"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Manchester United: "Sto bene, è stata una serata fantastica anche se è un peccato per la prodezza di Ronaldo nel finale. Abbiamo giocato contro una big del calcio europeo davanti a tanto pubblico, se avessimo vinto sarebbe stato bellissimo ma ci siamo andati molto vicino. Siamo felici all'80% e rammaricati al 20% per aver preso gol nel recupero, ci dispiace perché sarebbe stata un'impresa e ci avrebbe dato una spinta in ottica qualificazione: non è compromesso nulla, abbiamo ancora qualche opportunità. La matematica non si discute, con 6 punti ci qualifichiamo ma poi bisognerà vedere cosa faranno Manchester United e Villarreal: le prossime due partite saranno difficilissime".

Cosa vi siete detti lei e Ronaldo?

"Mi avrebbe fatto gol anche con la maglia della Juventus, ma non in Champions League. E' un giocatore pazzesco, non lo vedo mai tirare fuori dallo specchio: nove volte su dieci centra la porta. Alla fine della partita gli ho detto una cosa in italiano: 'vai a quel paese!' (ride, ndr)".