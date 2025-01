Atalanta, Gasperini in conferenza: “Che sfida al Napoli, ma ieri gara faticosa. Su Scalvini…”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida pareggiata con la Juventus.

C'è qualche rammarico?

"Abbiamo avuto l'occasione di vincere, globalmente abbiamo fatto più del nostro avversario. Abbiamo subito qualche ripartenza, ma abbiamo creato diverse occasioni alcune anche clamorose, il risultato per i numeri è abbastanza equo, ma poteva andare da una parte o l'altra".

Come sta Kossounou? E Scalvini?

"Scalvini ha preso solo una contusione sul ginocchio, per Kossounou è un grande rammarico, sono dispiaciuto, stava molto bene con noi, si è infortunato in un modo così banale e sfortunato, purtroppo è successo, dovrà stare fuori parecchio".

Retegui?

"È chiaro che occupa l'area meglio rispetto agli altri attaccanti".

Che gara si aspetta col Napoli?

"Mi aspetto un 'altra grande partita, ci troviamo in questa situazione di classifica con uno scontro così importante, penso sia un periodo fantastico, un altro appuntamento in queste condizioni non capita tutti gli anni. È chiaro che la partita di questa sera è stata dispendiosa, ma è martedì, vedremo sabato".

Si aspettava una Juventus così?

"La Juventus così aveva giocato col Milan, aveva queste soluzioni. Noi però siamo stati bravi, abbiamo trovato le giuste misure".

Koopmeiners?

"Non spetta a me aggiungere altro su quella storia. Per me rimane sempre un giocatore forte, io lo vedo sempre un giocatore importante".