Atalanta, Gasperini: "Supercoppa importante, ma poi avremo Juve, Udinese e Napoli in una settimana"

vedi letture

Gian Piero Gasperini vuole il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana dopo la conquista estiva dell'Europa League

Gian Piero Gasperini vuole il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana dopo la conquista estiva dell'Europa League. Il tecnico dell'Atalanta parla in vista della prima semifinale contro l'Inter in conferenza stampa da Riyadh.

È la prima volta che giocate con l'Inter in condizioni normali.

"È così, per noi dopo questa striscia di risultati in campionato ed essere in alto è una partita importante, anche se è diversa rispetto a quelle del campionato. Sarà diversa, è una partita in 90 minuti, dove ci si gioca un'eliminazione secca e va vista con un'ottica diversa".

Come si spiega le difficoltà storicamente avute con l'Inter?

"Intanto bisogna pensare a cosa ha fatto l'Inter in questi ultimi tre anni, è la squadra più forte. Le ultime due partite sono state le più difficili, le altre sono state più equilibrate e dovremo stare attenti a non subire inizialmente come è avvenuto nelle ultime due partite, rimanere in gara un po' più a lungo, l'Inter diventa difficile da recuperare se va in vantaggio".

Atalanta tra le big, unica delle quattro ad aver vinto in Europa. Quanto orgoglio c'è?

"Tantissimo, le squadre in italiane in Europa erano assenti come vittorie da tanto tempo. Averlo fatto noi, soprattutto per il percorso fatto in Europa League, con un percorso competitivo, è stato motivo di grande orgoglio e anche un punto importante per il nostro percorso".

Come state?

"Siamo arrivati ieri sera, è un po' tutta una novità. Abbiamo visto questa città iper moderna che non ci aspettavamo, è una competizione nella quale entreremo nelle prossime ore: giocata così, lontano da casa e da tutti i tifosi, è un po' strana. Entreremo nell'ordine di idee mano mano che ci avviciniamo, è una competizione molto importante ma domani è una semifinale: per noi sarà importante anche rientrare in campionato quando giocheremo con Juventus, Udinese e Napoli in una settimana. Domani serve per raggiungere il trofeo, ma anche testare quanto questa squadra è competitiva, anche in ottica campionato. Poi diventerà anche più importante il risultato".