D'Amico: "Lobotka è molto appetibile sul mercato. Lukaku? Lo davano per finito"

Andrea D’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, elogiando alcuni calciatori del Napoli: “Lobotka è un giocatore molto appetibile, dopo la cura Conte ce ne sono tanti a Napoli di giocatori che hanno acquistato un valore importante".

A proposito di Lobotka, ieri Romano ha svelato nel contratto la presenza di una clausola che varrà solo per questa estate dal valore di poco superiore a 25 milioni di euro. D'Amico ha aggiunto: "Anche Lukaku, molti lo davano per finito. Centro sportivo del Napoli? E’ normale che per un allenatore i campi debbano essere a posto per evitare infortuni. Il centro sportivo dev’essere adeguato, anche se queste affermazioni servono a tenere alto il livello dell’attenzione del gruppo”.