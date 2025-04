Dazn, Parolo: “A questo punto se il Napoli non lo vince, darei la colpa a Conte!”

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha parlato al podcast di Dazn del Napoli e della lotta scudetto. In modo particolare ha fatto riferimento alla crescita del Napoli nelle ultime partite e al modo di giocare della squadra di Conte: “Vedevo diretta gol, ma sentendo l’atmosfera incredibile mi è venuta voglia di mettere solo il Napoli. Il 4-3-3 resta l’abito ideale, pur cambiando interpreti l’idea resta sempre quella. McTominay attacca con i tempi sempre giusti. Se vedete l’azione della traversa di Billing in area ci sono sempre le due mezzali oltre Lukaku, sul cross di Spinazzola. Tutti quelli che entrano hanno le idee chiare su cosa fare. Poi in fase difensiva Politano prende la posizione di Di Lorenzo quando si sgancia, non prendono mai gol così, sono mentalizzati ed in casa il pubblico li trascina.

E’ dura che il Napoli perda punti, dissi che mi sarebbe piaciuto molto lo spareggio, sarebbe l’apoteosi. Dove può perdere punti? Restano Lecce o Parma anche se il Parma sarà salvo alla penultima. Poi si parla di Anguissa pure, ma nel caso Conte trova Billing, Gilmour, hanno soluzioni costruire nel tempo. Miracolo? Lui fa il miracolo nel tenere il Napoli lì dopo l’addio di Kvara, ma ad oggi se non dovesse vincerlo oggi a +3 con 4 gare da giocare… per quello che ho detto su Conte dall’inizio, ma non solo io, pure Buffon e tutti quelli che l’hanno avuto. Se non lo vince adesso do la colpa a Conte per la stima che ho di lui: è il migliore a livello di questa competizione e preparazione”.