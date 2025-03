Atalanta, il fioretto di Gasperini per lo Scudetto: "Vado a ballare a Rio dal mio amico Junior"

Il pesante 4-0 sul campo della Juventus di domenica sera ha rilanciato la candidatura dell'Atalanta nella volata Scudetto, ormai ridotta a tre squadre con appunto la squadra di Gasperini, oltre alla capolista Inter e al Napoli di Conte.

Proprio al termine della rumorosa vittoria dello Stadium, Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, si è lasciato andare a una particolarissima promessa in caso di vittoria dello Scudetto da parte della sua squadra. Un fioretto decisamente unico nel suo genere, quello che ha fatto ai microfoni dell'emittente portoghese Sport TV. "Se l'Atalanta vincerà, vedremo Gasperini ballare la samba?", la domanda del giornalista al tecnico. Che ha risposto: "Sicuro, vengo a Rio a ballare e a trovare il mio amico Leo Junior". Il riferimento è all'ex centrocampista brasiliano, con cui Gasperini ha giocato assieme ai tempi del Pescara per due anni, dal 1987 al 1989, sotto la guida di un vero e proprio maestro della panchina come Galeone.

A nuova domanda del giornalista, Gasperini ha quindi prontamente ribattuto, rivolgendosi direttamente allo stesso Leo Junior: "Se vinco vengo di sicuro, stavolta vengo davvero a trovarti!". I due sono particolarmente legati anche per via di un episodio che ha visto lo stesso Gasperini, ai tempi, cedere la fascia da capitano del Pescara proprio a Leo Junior.