Atalanta, Palladino su Ederson: "Ha avuto un affaticamento, non voglio rischiarlo"

L'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della sfida contro il Napoli. Le sue parole: "Guardo questa partita, per noi è importantissima. Alla Champions ci pensiamo domani. Oggi dobbiamo essere concentrati sul nostro percorso e cosa stiamo facendo negli ultimi 3 mesi, siamo arrivati a un punto dove i puntini valgono doppio. Ci teniamo a confrontarci contro una squadra forte. Vogliamo misurarci davanti ai nostri tifosi con assenze".

Oggi sarà difficile, quale è il segreto di questa partita?

"Ci sono tanti aspetti quando affronti queste squadre bisogna curare i dettagli, se la prendi forte ti gioca verticale. Hojlund punto di riferimento dei giri sotto. Hanno i quinti di gamba e se rimani basso gli dai palleggio, dobbiamo fare la partita perfetta di fame. Loro mettono intensità e duelli. Chi vince i duelli ha possibilità di vincere. Loro sono abituati, se hanno vinto lo scudetto sono abituati, non vedo l'ora di scendere in campo".

Ederson come sta? Sulemana è una carta.

"Ederson ieri ha avuto una affaticamento, si è allenato in gruppo ma non voglio rischiarlo farei un danno al giocatore. Lui voleva esserci ma preferisco non rischiare, ci sono tante partite ancora sono sicuro che Pasalic lo sostituirà alla grande. Sulemana oggi parte dal 1', si è allenato bene e ha sempre dimostrato il suo valore".