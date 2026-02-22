Hojlund-Hien, Marelli a Dazn: "Tocco c'è, ma non da rigore. Contatto di gioco..."

vedi letture

Luca Marelli aveva commentato live a Dazn la scelta di Chiffi di revocare il rigore dopo la chiamata al Var: "C'è un contatto ginocchio contro ginocchio ma è un rigore leggero perché Hien non fa un movimento davanti a Hojlund ma cerca solo di accompagnarlo. Il contatto c'è ma per me non è molto rigore", aveva detto al primo replay prima della decisione definitiva.

Poi ha aggiunto: "Non è facilissimo toglierlo, c'è stato un contatto, ripeto, ma quello che deve interessare è il fatto che non c'è un movimento chiaro di Hien verso Hojlund, è un contatto normale, di gioco, non vedo un rigore. Ricordiamoci sempre che non tutti i contatti sono infrazioni". Infine: "Per quanto mi riguarda decisione corretta della revoca, non c'è infrazione", ha detto alla fine dopo la decisione del direttore di gara.