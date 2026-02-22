Lobotka: "Con tre centrali ho più libertà di andare avanti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:33
di Fabio Tarantino

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato a Dazn prima del match con l'Atalanta: "Vado di più al tiro? Con un difensore in più ho più libertà di andare ma i compiti sono sempre quelli di costruire per la squadra. Raspadori ieri con noi? No, l'ho visto nel tunnel oggi, ieri no" 