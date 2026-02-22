Hien a Dazn: "Ho subito fallo! Hojlund mi tiene braccio, altrimenti prendevo palla"

Isak Hien, difensore dell'Atalanta, ha parlato a Dazn: "Ovvio, per me è fallo. Non mi piace parlare di queste cose dopo la partita, ma me l'avete chiesto e per me è fallo. Hojlund mi tiene il braccio e se non vado a terra la palla forse la prendo perché ho letto dove andava. Ma questo è il calcio. Qualcuno può dirti che non è fallo ma per me è fallo. Hojlund? E' sempre difficile marcarlo, ho fatto il massimo".