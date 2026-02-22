Beukema in conferenza: "Ko che fa male, secondo gol regolare. Avanti 2-0 cambiava tutto"
Al termine di Atalanta-Napoli 2-1, il difensore azzurro Sam Beukema è intervenuto in conferenza stampa.
Quanto fa male questo ko? "Fa male, perchè a parte i gol subiti abbiamo fatto una buonissima partita contro una squadra forte. Ho sentito che il secondo gol era regolare, dovevamo stare avanti 2-0 e potevamo portare i punti casa. Questo non è accaduto e allora dobbiamo andare avanti".
Fragilità difensiva? "Stiamo lavorando e lo abbiamo fatto molto bene con la linea difensiva. Dobbiamo essere ancora più attenti, dobbiamo riguardare i gol presi. Se facciamo meglio, abbiamo giocatori forti".
Un messaggio ai tifosi che non sono potuti venire oggi. "Abbiamo sentito molto il loro sostegno contro la Roma, noi giochiamo per loro e sentiamo il loro sostegno. Dobbiamo continuare ad andare avanti tutti insieme".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro