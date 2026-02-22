Live Beukema in conferenza: "Ko che fa male, secondo gol regolare. Avanti 2-0 cambiava tutto"

vedi letture

Al termine di Atalanta-Napoli 2-1, il difensore azzurro Sam Beukema è intervenuto in conferenza stampa.

Quanto fa male questo ko? "Fa male, perchè a parte i gol subiti abbiamo fatto una buonissima partita contro una squadra forte. Ho sentito che il secondo gol era regolare, dovevamo stare avanti 2-0 e potevamo portare i punti casa. Questo non è accaduto e allora dobbiamo andare avanti".

Fragilità difensiva? "Stiamo lavorando e lo abbiamo fatto molto bene con la linea difensiva. Dobbiamo essere ancora più attenti, dobbiamo riguardare i gol presi. Se facciamo meglio, abbiamo giocatori forti".

Un messaggio ai tifosi che non sono potuti venire oggi. "Abbiamo sentito molto il loro sostegno contro la Roma, noi giochiamo per loro e sentiamo il loro sostegno. Dobbiamo continuare ad andare avanti tutti insieme".