Atalanta, Percassi cerca di spostare altrove la pressione: "Nostro scudetto è ripeterci"

"Noi saremo tanto più forti quanto più resteremo l'Atalanta: più sali in alto, più devi guardare in basso". Il Presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, è intervenuto in una lunga intervista a "L'Eco di Bergamo", ribadendo un profilo adeguato a quelli che possono essere i nuovi obiettivi dell'Atalanta e smorza la parola 'Scudetto'. "Ripeterci credo possa rappresentare il nostro nuovo scudetto, vogliamo restare in Europa e stiamo per cominciare la nostra quarta esperienza".

CHAMPIONS LEAGUE - "Potremo giocarcela, importante non partire come lo scorso anno. La gara di Zagabria ci ha fatto poi comunque crescere".

IL MERCATO - "La gioia per me è stata non vendere i titolari - ammette Percassi -, le cessioni di Kulusevski e Diallo ci permettono di migliorare anche le nostre strutture. Lammers? Se segue Gasperini può diventare un grande giocatore".

ILICIC - "Lo vedremo presto in campo".