Atalanta, Zappacosta a Dazn: "Per fermare Kvara servirà il raddoppio"

Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli: "Abbiamo preparato la partita molto bene, sappiamo di affrontare una squadra molto forte ma noi lo siamo altrettanto, cercheremo di sfruttare le nostre abilità per vincere la partita".

Affronterete il Napoli come tutte le altre? "Abbiamo sempre la stessa mentalità, cerchiamo sempre di imporre in gioco in casa e in trasferta indipendentemente dall'avversario. Giocheremo senza paura".

Come si ferma Kvaratskhelia? "Lui è un giocatore molto forte, abile nell'uno contro uno. Dobbiamo essere bravi nei raddoppi, ci aiuteremo tutti quanti per cercare di limitarlo il più possibile".