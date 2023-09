AUDIO - Agostinelli difende Garcia: "Questi problemi li avrebbe avuti chiunque dopo Spalletti"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, mister Andrea Agostinelli ha parlato dei temi della Serie A.

Napoli, cosa si può fare in questa situazione? Garcia deve trovare delle soluzioni:

"Chiunque fosse arrivato a Napoli dopo Spalletti avrebbe avuto problemi e pressioni. Detto questo, in questa situazione c'è solo da parlare meno di tattica, sdrammatizzare. I giocatori sanno cosa fare, nella loro testa c'è ancora il gioco precedente. Garcia non deve dare pressioni per cose diverse. Lobotka, che tocca la metà dei palloni di prima, deve metterlo in condizione di tornare come prima. Gasperini si presentò all'Inter con le sue idee totali e doveva invece andarci piano. Garcia deve fare questo, alleggerire la squadra. Garcia ha voluto cambiare una situazione con troppa fretta, quando invece serviva un cambio graduale. Allegri nel dopo-Conte cosa fece? Con molta serenità ha continuato in quel modo e poi gradualmente ha messo in pratica le sue idee. Dopo due mesi e mezzo capire l'attrito con lo spogliatoio dalle parole in conferenza stampa non è un bene".

Garcia è a rischio?

"Non oggi, ma se dovesse continuare così per altre 3-4 domeniche assolutamente sì. Una svolta deve darla. Il Napoli non deve vincere lo Scudetto, ma deve almeno combattere".

Più a rischio Sarri?

"Non ci credo, per me Lotito fa fatica a cambiare allenatore ed è un'altra situazione. Deve vincere le partite anche Sarri e anche lui deve alleggerire la situazione".

Caso Immobile, cosa fare?

"E' l'allenatore che sa quando gli serve farlo riposare. La squadra devi farla perché la Lazio deve vincere. L'allenatore deve fare solo questo".