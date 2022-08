AUDIO - Bellucci su Mertens: "Via per un discorso tecnico, Spalletti cercava altro"

L'ex attaccante del Napoli Claudio Bellucci ha parlato del futuro di Dries Mertens ai microfoni di TMW Radio.

L'ex attaccante del Napoli Claudio Bellucci ha parlato del futuro di Dries Mertens ai microfoni di TMW Radio: "E' molto difficile, quando diventi la bandiera di una tifoseria sarebbe per lui bello rimanere comunque vicino Napoli, magari alla Salernitana, ma mi sembra difficile. Il problema è rimanere in Italia e giocare contro il Napoli. Non so quanti possano permettersi il suo ingaggio, che sarebbe per un dodicesimo. Al Napoli anche lo scorso anno non ha giocato molto, ma quando è entrato è stato decisivo. Penso che Mertens a livello caratteriale fisico stia bene. Non gli ho mai visto fare polemiche. Il problema è nella scelta. Io ho giocato un derby Salernitana-Napoli e so cosa vuol dire. Penso debba fare una scelta ponderata, il legame con Napoli è indissolubile e poi dipende quanti possano permettersi uno come lui e farlo partire dalla panchina. Ma mi chiedo: se il discorso Mertens fosse un discorso tecnico? Magari Spalletti cerca un altro profilo".